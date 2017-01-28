Потенциальный и экс-соперники Головкина могут быть исключены из рейтинга WBC
Всемирный боксёрский совет обнародовал список боксёров из своего рейтинга, которые пока не поддержали совместную акцию от VADA и WBC «Программа очищения бокса» — обязательную для тех, кто хочет претендовать на титулы от этой организации.
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В их число также вошли: шестой номер в рейтинге второго среднего веса мексиканец Хулио Сесар
«Это последнее напоминание всем этим бойцам: немедленно записывайтесь, иначе вы будете исключены из официального рейтинга WBC, который опубликуют в первую неделю февраля», — пишет BoxingScene.
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