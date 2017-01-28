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https://sport.mail.ru/news/boxing/28583460/
28 января 2017, 13:46 | Бокс | Sports.kz

Потенциальный и экс-соперники Головкина могут быть исключены из рейтинга WBC

Всемирный боксёрский совет обнародовал список боксёров из своего рейтинга, которые пока не поддержали совместную акцию от VADA и WBC «Программа очищения бокса» — обязательную для тех, кто хочет претендовать на титулы от этой организации.

Всемирный боксёрский совет обнародовал список боксёров из своего рейтинга которые пока не поддержали совместную акцию от <span class=error>VADA</span> и WBC Программа очищения бокса — обязательную для тех кто хочет претендовать на титулы от этой организации. Увеличить
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В их число также вошли: шестой номер в рейтинге второго среднего веса мексиканец Хулио Сесар Чавес-младший, 10-й номер этой же категории британец Мартин Мюррей, а также № 9 среднего дивизиона Вилли Монро. Последние два являются бывшими соперниками чемпиона мира WBC в среднем весе Геннадия Головкина, а Чавес — возможным соперником казахстанца в 2017 году.

«Это последнее напоминание всем этим бойцам: немедленно записывайтесь, иначе вы будете исключены из официального рейтинга WBC, который опубликуют в первую неделю февраля», — пишет BoxingScene.

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