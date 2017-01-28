Потенциальный и экс-соперники Головкина могут быть исключены из рейтинга WBC

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В их число также вошли: шестой номер в рейтинге второго среднего веса мексиканец Хулио Сесар Чавес-младший, 10-й номер этой же категории британец Мартин Мюррей, а также № 9 среднего дивизиона Вилли Монро. Последние два являются бывшими соперниками чемпиона мира WBC в среднем весе Геннадия Головкина, а Чавес — возможным соперником казахстанца в 2017 году.

«Это последнее напоминание всем этим бойцам: немедленно записывайтесь, иначе вы будете исключены из официального рейтинга WBC, который опубликуют в первую неделю февраля», — пишет BoxingScene.