Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/28583254/
28 января 2017, 12:43 | Бокс | Sports.kz

Юбэнк-младший рассказал, почему он может побить Головкина

Чемпион Великобритании в среднем весе Крис Юбэнк-младший объяснил свою уверенность в том, что он способен нанести первое поражение в карьере казахстанцу Геннадию Головкину, пишет Sports.kz.

Чемпион Великобритании в среднем весе <span class=error>Крис</span> <nobr>Юбэнк-младший</nobr> объяснил свою уверенность в том что он способен нанести первое поражение в карьере <span class=error>казахстанцу</span> Геннадию <span class=error>Головкину</span> пишет Sports.kz. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Я знаю, что могу побить Головкина. Он может противопоставить мне только большую силу удара. Но я всю свою карьеру спарринговал с тяжеловесами, массивными бойцами. Его силой меня не напугать. К тому же у него проблемы в защите, он часто пропускает. А на мой взгляд, главное в боксе — это наносить удары и не давать себя бить», — сказал Юбэнк-младший для Fighthype.com.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Фроч: Я не впечатлён Головкиным, его рекорд неубедителен

Фроч: Я не впечатлён Головкиным, его рекорд неубедителен

Экс-чемпион мира во втором среднем весе Карл Фроч заявил, что для него лакмусовой бумажкой навыков чемпиона в среднем весе по версиям IBF/IBO/WBA/WBO Геннадия Головкина будет служить предстоящий поединок с Дэниелом Джейкобсом.
Еще 7 новостей  Все новости
28 января

Джонсон поднял на смех Сондерса и Юбэнка за избегание ими Головкина

В сети появилось видео юного боксера, который бьет, как Головкин

Российские СМИ снова отправляют Кержакова в «Кайрат»