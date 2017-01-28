Юбэнк-младший рассказал, почему он может побить Головкина
Чемпион Великобритании в среднем весе Крис
Юбэнк-младший объяснил свою уверенность в том, что он способен нанести первое поражение в карьере казахстанцу Геннадию Головкину, пишет Sports.kz.
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«Я знаю, что могу побить Головкина. Он может противопоставить мне только большую силу удара. Но я всю свою карьеру спарринговал с тяжеловесами, массивными бойцами. Его силой меня не напугать. К тому же у него проблемы в защите, он часто пропускает. А на мой взгляд, главное в боксе — это наносить удары и не давать себя бить», — сказал
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