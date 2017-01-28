Фрамптон признан лучшим боксёром 2016 года по версии BWAA
Не знающий поражений на
профи-ринге чемпион мира в двух весовых категориях Карл Фрамптон (23−0−0 14 КО) удостоен награды «Боксёр года» от Ассоциации журналистов, пишущих о боксе (BWAA).
О присвоении боксёру из Северной Ирландии награды по итогам 2016 года объявил президент BWAA Джозеф Сантолокито.
«Я очень горд получить эту награду. 2016 год был отличным годом», — отметил спортсмен слова которого приводятся в официальном
28 января в
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