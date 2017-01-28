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https://sport.mail.ru/news/boxing/28583160/
28 января 2017, 12:39 | Бокс | Чемпионат.com

Фрамптон признан лучшим боксёром 2016 года по версии BWAA

Не знающий поражений на профи-ринге чемпион мира в двух весовых категориях Карл Фрамптон (23−0−0 14 КО) удостоен награды «Боксёр года» от Ассоциации журналистов, пишущих о боксе (BWAA).

О присвоении боксёру из Северной Ирландии награды по итогам 2016 года объявил президент BWAA Джозеф Сантолокито.

«Я очень горд получить эту награду. 2016 год был отличным годом», — отметил спортсмен слова которого приводятся в официальном пресс-релизе BWAA.

28 января в Лас-Вегасе Фрамптону предстоит провести защиту титула чемпиона мира WBA в полулёгком весе в бою с Лео Санта Крусом, который также будет носить статус матча-реванша.
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