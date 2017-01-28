Фрамптон признан лучшим боксёром 2016 года по версии BWAA

О присвоении боксёру из Северной Ирландии награды по итогам 2016 года объявил президент BWAA Джозеф Сантолокито.



«Я очень горд получить эту награду. 2016 год был отличным годом», — отметил спортсмен слова которого приводятся в официальном пресс-релизе BWAA.



28 января в Лас-Вегасе Фрамптону предстоит провести защиту титула чемпиона мира WBA в полулёгком весе в бою с Лео Санта Крусом, который также будет носить статус матча-реванша.