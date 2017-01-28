Беспутин, Дадашев и Муртазалиев одержали победы в США

27 января в рамках турнира, проходившего в Студио Сити (штат Калифорния, США), он провёл бой против бразильца Жилберту Перейры дос Сантуша (12−5−0, 9 КО), которого победил единогласным решением судей со счётом 60:54, 60:54 и 58:56.



В рамках этого турнира на ринг вышли ещё двое россиян: Максим Дадашев (6−0−0, 5 КО) и Бахрам Муртазалиев (8−0−0, 6 КО). Выступающий в первом полусреднем весе Дадашев встретился с Джеромом Родригесом (7−5−3, 2 КО), которого победил нокаутом. Суперсредневесу Муртазалиеву противостоял Хосуэ Обандо (14−13−1, 11 КО), который также был отправлен в нокаут.