Фредди Роуч отказался готовить Чавеса-младшего к бою с «Канело»

«Дело в том, что сейчас мое расписание слишком плотное, я очень занят, его тренировочный лагерь пересекался бы с лагерем Мэнни Пакьяо (на апрель запланирован бой филиппинца с австралийским боксером Джеффом Хорном). Они (команда Чавеса) сделали мне предложение. Хотели, чтобы я тренировал его последние две недели перед боем, но я ответил: «Не думаю, что двух недель будет достаточно».

Альварес становится все лучше и лучше, и я чувствую, что он становится очень хорошим бойцом. Думаю, что самым большим преимуществом Чавеса являются его габариты и мощь. Он должен постоянно прессинговать, потому что позволив Альваресу наступать, он даст волю сильному панчеру. Он не может с ним драться вторым номером, — приводит слова Роуча «Чемпионат» со ссылкой на BoxingScene.

Напомним, бой Альварес — Чавес состоится 6 мая в промежуточном весе 164,5 фунта, наиболее вероятным местом проведения называется Лас Вегас.