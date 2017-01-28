Маркес даже за 100 миллионов долларов не желает боксировать с Пакьяо
43-летний
экс-чемпион мира в четырех весовых категориях Хуан Мануэль Маркес категорически исключил возможность пятого боя с Мэнни Пакьяо, а также рассказал о планах на будущее.
«Ходят слухи, будто мне предложили $ 60 миллионов за то, чтобы я снова дрался с Пакьяо. Но даже если мне дадут $ 100 миллионов, я не буду с ним драться.
Я до сих пор провожу тренировки, постоянно работаю. Я знаю, что не выходил на ринг почти два года. Думаю, что в этом году я проведу два поединка, в которых оценю состояние своего тела. После этих испытаний я должен провести еще один важный бой. Но сначала я должен поговорить со своей семьей. Если она мне скажет оставить бокс, я сделаю это. Теперь моим приоритетом является семья, — приводит слова Маркеса «Чемпионат» со ссылкой на Fightnews.
Отметим, что первый бой Маркеса и Пакьяо завершился вничью. Во втором раздельным решением судей победил филиппинец. В третьем также решением большинства судей выиграл Пакьяо, а вот в четвертом Мэнни проиграл нокаутом.
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