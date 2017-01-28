Роуч отказался готовить Чавеса-младшего к бою с Альваресом

«Дело в том, что сейчас моё расписание слишком плотное, я очень занят, его тренировочный лагерь пересекался бы с лагерем Мэнни Пакьяо (на апрель запланирован бой филиппинца с австралийским боксёром Джеффом Хорном. — Прим. “Чемпионата”). Они (команда Чавеса) сделали мне предложение. Они хотели, чтобы я тренировал его последние две недели перед боем, но я ответил: “Не думаю, что двух недель будет достаточно”.



Альварес становится всё лучше и лучше, и я чувствую, что он становится очень хорошим бойцом. Думаю, что самым большим преимуществом Чавеса являются его габариты и мощь. Он должен постоянно прессинговать, потому что позволив Альваресу наступать, он даст волю сильному панчеру. Он не может с ним драться вторым номером», — приводит слова Роуча BoxingScene.