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https://sport.mail.ru/news/boxing/28582595/
28 января 2017, 10:44 | Бокс | Чемпионат.com

Роуч отказался готовить Чавеса-младшего к бою с Альваресом

Известный американский тренер Фредди Роуч признался, что был вынужден ответить отказом на предложение подготовить Хулио Сезара Чавеса-младшего к бою с Саулем Альваресом, запланированному на 6 мая в США.

«Дело в том, что сейчас моё расписание слишком плотное, я очень занят, его тренировочный лагерь пересекался бы с лагерем Мэнни Пакьяо (на апрель запланирован бой филиппинца с австралийским боксёром Джеффом Хорном. — Прим. “Чемпионата”). Они (команда Чавеса) сделали мне предложение. Они хотели, чтобы я тренировал его последние две недели перед боем, но я ответил: “Не думаю, что двух недель будет достаточно”.

Альварес становится всё лучше и лучше, и я чувствую, что он становится очень хорошим бойцом. Думаю, что самым большим преимуществом Чавеса являются его габариты и мощь. Он должен постоянно прессинговать, потому что позволив Альваресу наступать, он даст волю сильному панчеру. Он не может с ним драться вторым номером», — приводит слова Роуча BoxingScene.
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