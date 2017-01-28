Маркес: Даже за $ 100 млн я не буду проводить пятый бой с Пакьяо

«Ходят слухи, будто мне предложили $ 60 млн за то, чтобы я снова дрался с Пакьяо. Но даже если мне дадут $ 100 млн, я не буду с ним драться.



Я до сих пор провожу тренировки, постоянно работаю. Я знаю, что не выходил на ринг почти два года. Думаю, что в этом году я проведу два поединка, в которых оценю состояние своего тела. После этих испытаний я должен провести ещё один важный бой. Но сначала я должен поговорить со своей семьёй. Если они мне скажут оставить бокс, я сделаю это. Теперь моим приоритетом является семья», — приводит слова Маркеса Fightnews.