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https://sport.mail.ru/news/boxing/28582230/
28 января 2017, 9:27 | Бокс | Чемпионат.com

Маркес: Даже за $ 100 млн я не буду проводить пятый бой с Пакьяо

43-летний экс-чемпион мира в четырёх весовых категориях Хуан Мануэль Маркес категорически исключил возможность пятого боя с Мэнни Пакьяо, а также рассказал о планах на будущее.

«Ходят слухи, будто мне предложили $ 60 млн за то, чтобы я снова дрался с Пакьяо. Но даже если мне дадут $ 100 млн, я не буду с ним драться.

Я до сих пор провожу тренировки, постоянно работаю. Я знаю, что не выходил на ринг почти два года. Думаю, что в этом году я проведу два поединка, в которых оценю состояние своего тела. После этих испытаний я должен провести ещё один важный бой. Но сначала я должен поговорить со своей семьёй. Если они мне скажут оставить бокс, я сделаю это. Теперь моим приоритетом является семья», — приводит слова Маркеса Fightnews.
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