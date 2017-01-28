Команда Хана: Договориться о бое с Бруком мешает его отец

Ранее Хан заявил, что хотел провести бой с Бруком, однако тот якобы отказался с ним драться. Однако впоследствии стало известно, что команда Брука ответила Амиру отказом после того, как он затребовал делёж гонорара в пропорции 70:30 в свою пользу



«Поединок Хан — Брук является тем боем, который я действительно хотел бы увидеть, потому что я большой фанат бокса и это было бы здорово для британского бокса.



На мой взгляд, Амир более известен, чем Келл. И я основываю это утверждение на том факте, что он дерётся в элитной компании уже сейчас. Но я уверен, что и Келл будет на этом уровне.

Мы считаем, что можем с Эдди Хирном (промоутер Брука. — Прим. “Чемпионата”) и Келлом организовать этот бой. Препятствие, с которым мы столкнулись, — это Терри, отец и менеджер Келла, который цепляется за все эти проценты, создаёт много юридических и договорных сложностей.



Я надеюсь, что мы договоримся. И если бой состоится, победителями будут болельщики», — цитирует Хобсона Fightnews.