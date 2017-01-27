Джек Кулкай проведёт защиту титула WBA в бою с Деметриусом Андраде
Чемпион мира в первом среднем весе по версии WBA Джек Кулкай (22−1, 11 KO) проведёт защиту своего титула в бою с
экс-обладателем титула WBO американцем Деметриусом Андраде (22−1, 11 KO).
Встреча этих боксёров запланирована на 11 марта в Людвигсхафене (Германия), сообщает Fightnews.
Титул WBA Кулкай завоевал в мае 2015 года, одержав победу единогласным решением судей над Маурисе Уэбером, и с тех пор провёл две успешные защиты. Андраде был лишён пояса WBA
Интересно, что Андраде побеждал Кулкая в любителях в 2007 году.
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