Джек Кулкай проведёт защиту титула WBA в бою с Деметриусом Андраде

Встреча этих боксёров запланирована на 11 марта в Людвигсхафене (Германия), сообщает Fightnews.



Титул WBA Кулкай завоевал в мае 2015 года, одержав победу единогласным решением судей над Маурисе Уэбером, и с тех пор провёл две успешные защиты. Андраде был лишён пояса WBA из-за длительной неактивности.



Интересно, что Андраде побеждал Кулкая в любителях в 2007 году.