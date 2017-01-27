В сети появилось видео юного боксера, который бьет, как Головкин
Инстаграм Brooklyn Fights опубликовал видеоролик, на котором запечатлен мальчик, проводящий импровизированную боксерскую тренировку на улице со своим отцом, сообщает Sports.kz.
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Видимо, что-то случилось...
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«Этот мальчик — смесь Головкина, Ломаченко и Мэйвезера. Посмотрите на его удар слева — он может стать убийцей!» — подписал видео журналист сайта BrooklynFights.com Хавьер Портер.
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