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https://sport.mail.ru/news/boxing/28580222/
27 января 2017, 22:28 | Бокс | Sports.kz

В сети появилось видео юного боксера, который бьет, как Головкин

Инстаграм Brooklyn Fights опубликовал видеоролик, на котором запечатлен мальчик, проводящий импровизированную боксерскую тренировку на улице со своим отцом, сообщает Sports.kz.

<span class=error>Инстаграм</span> Brooklyn Fights опубликовал видеоролик на котором запечатлен мальчик проводящий импровизированную боксерскую тренировку на улице со своим отцом сообщает Sports.kz. Увеличить
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«Этот мальчик — смесь Головкина, Ломаченко и Мэйвезера. Посмотрите на его удар слева — он может стать убийцей!» — подписал видео журналист сайта BrooklynFights.com Хавьер Портер.

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