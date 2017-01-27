Лукас Матиссе может вернуться на ринг в андеркарде боя Альварес — Чавес
Аргентинский нокаутёр Лукас Матиссе (37−4−0, 34 КО) может провести свой следующий бой против бывшего чемпиона мира из Мексики Пабло Сезара Кано (30−5−1, 21 КО).
Встреча этих боксёров может состояться 6 мая в США, в андеркарде поединка между Саулем Альваресом и Хулио Сезаром
Последний бой Матиссе состоялся 3 октября 2015 года, когда украинец Виктор Постол нокаутировал его в 10-м раунде поединка за вакантный титул WBC в первом полусреднем весе.
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