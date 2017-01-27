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https://sport.mail.ru/news/boxing/28578689/
27 января 2017, 18:55 | Бокс | Чемпионат.com

Лукас Матиссе может вернуться на ринг в андеркарде боя Альварес — Чавес

Аргентинский нокаутёр Лукас Матиссе (37−4−0, 34 КО) может провести свой следующий бой против бывшего чемпиона мира из Мексики Пабло Сезара Кано (30−5−1, 21 КО).

Встреча этих боксёров может состояться 6 мая в США, в андеркарде поединка между Саулем Альваресом и Хулио Сезаром Чавесом-младшим, сообщает ESPN.

Последний бой Матиссе состоялся 3 октября 2015 года, когда украинец Виктор Постол нокаутировал его в 10-м раунде поединка за вакантный титул WBC в первом полусреднем весе.
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