Встреча этих боксёров может состояться 6 мая в США, в андеркарде поединка между Саулем Альваресом и Хулио Сезаром Чавесом-младшим, сообщает ESPN.



Последний бой Матиссе состоялся 3 октября 2015 года, когда украинец Виктор Постол нокаутировал его в 10-м раунде поединка за вакантный титул WBC в первом полусреднем весе.