Фроч: Я не впечатлён Головкиным, его рекорд неубедителен

Встреча этих боксёров запланирована на 18 марта в Нью-Йорке.



«Бой с Джейкобсом будет самым серьёзным испытанием для Головкина. Я не был впечатлён Головкиным, потому что не мог сказать, что он побил кого-то, кого бы я оценивал очень высоко.



И я не учитываю Келла Брука, которого ценю и уважаю, потому что он полусредневес, он слишком мал. Всё в том бою сделал Келл, и он продемонстрировал такое мужество, которого я в нём не подозревал. Он ушёл с ринга на своих ногах. Бой остановил его угол, но это не сказало мне о Головкине ничего, чего бы я не знал раньше.



Мне нужно увидеть его в бою с соперником, о котором я могу сказать: “Это хороший бой для него, и если он побьёт этого парня, и сделает это эффектно, я буду ценить его”. И это бой с Дэниелом Джейкобсом», — приводит слова Фроча BoxingScene.