Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/28578488/
27 января 2017, 18:47 | Бокс | Чемпионат.com

Фроч: Я не впечатлён Головкиным, его рекорд неубедителен

Экс-чемпион мира во втором среднем весе Карл Фроч заявил, что для него лакмусовой бумажкой навыков чемпиона в среднем весе по версиям IBF/IBO/WBA/WBO Геннадия Головкина будет служить предстоящий поединок с Дэниелом Джейкобсом.

<nobr>Экс-чемпион</nobr> мира во втором среднем весе Карл <span class=error>Фроч</span> заявил что для него лакмусовой бумажкой навыков чемпиона в среднем весе по версиям IBF/IBO/WBA/WBO Геннадия <span class=error>Головкина</span> будет служить предстоящий поединок с <span class=error>Дэниелом</span> Джейкобсом. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча этих боксёров запланирована на 18 марта в Нью-Йорке.

«Бой с Джейкобсом будет самым серьёзным испытанием для Головкина. Я не был впечатлён Головкиным, потому что не мог сказать, что он побил кого-то, кого бы я оценивал очень высоко.

И я не учитываю Келла Брука, которого ценю и уважаю, потому что он полусредневес, он слишком мал. Всё в том бою сделал Келл, и он продемонстрировал такое мужество, которого я в нём не подозревал. Он ушёл с ринга на своих ногах. Бой остановил его угол, но это не сказало мне о Головкине ничего, чего бы я не знал раньше.

Мне нужно увидеть его в бою с соперником, о котором я могу сказать: “Это хороший бой для него, и если он побьёт этого парня, и сделает это эффектно, я буду ценить его”. И это бой с Дэниелом Джейкобсом», — приводит слова Фроча BoxingScene.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
17 января

"Манчестер Сити" готов приобрести Месси. Сумма поражает!

Хет-трик Малкина - магия хоккея! Смотрите видео

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России