Для чего в Казахстане хотят провести боксерский турнир тяжеловесов?

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Главный тренер сборной Казахстана по боксу Мырзагали Айтжанов рассказал корреспонденту Vesti.kz, для чего хотят организовать дополнительный турнир для отечественных тяжеловесов.

— Этот турнир делается, чтобы поднять уровень тяжеловесов. В свое время на таких соревнованиях дрались боксеры категории до 81, до 91 и супертяжеловесы. Теперь тренерский совет обсудил этот турнир, и мы хотим организовать его среди боксеров категории до 91 килограмма и супертяжеловесов. Но это все еще рассматривается.

— Идея очень интересная.

— Да, нам нужно поднять уровень тяжеловесов, чтобы они во всех областях появились. В некоторых регионах их нет, а надо искать их и воспитывать.

— А какой бонус получит чемпион турнира?

— Ну финансовую сторону я не решаю. Сами посмотрите, как поднял национальную борьбу турнир «Казахстан Барысы». Конечно, в стране много сильных борцов-тяжеловесов, хочется, чтобы и боксеров в тяжелых весах было много.

— Я не совсем про финансовое стимулирование. Я имел в виду, получит ли чемпион приглашение в сборную страны, если он не является ее членом?

— Сборники тоже примут участие в этом состязании. Это такой отдельный турнир, который получит определенный статус. Чемпион будет лучшим среди тяжеловесов.

— А как Вы думаете, сколько участников может собрать такой турнир?

— Надо учитывать, что в некоторых областях тяжеловесов нет. В других — один или два боксеров. Если у нас обычно 16 команд, то половина из них может выставить в каждом весе по два человека. Думаю, в обоих весовых категориях будет 16−20 боксеров. Нужно начинать проводить такие турниры для раскачки — сколько бы участников не было. В будущем, я думаю, будет больше, ведь молодых очень много. Просто их нужно готовить и удержать до взрослого бокса. Заинтересовать.

Нужно заинтересовать и специалистов, чтобы они готовили тяжеловесов. Сами знаете, что нашими славными весами являются категории до 69 и до 81 килограмма. А в больших весах… Первое, их трудно найти, а потом ведь еще и воспитать нужно и подготовить. Их и так мало. Можно сказать, большие люди они как маленькие дети, к которым отдельный подход. Нужно и физически их готовить.