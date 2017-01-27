Следующим соперником Уайлдера может стать Джеральд Вашингтон
Вероятным соперником чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе Деонтея Уайлдера (37−0, 36КО) может стать небитый проспект Джеральд Вашингтон (18−0−1, 12 КО), сообщает Boxingnews 24. Бой состоится 25 февраля в американском Бирмингеме.
Ранее соперником Уайлдера должен был стать поляк Анджей Вавжик, но боксёр провалил
Вашингтон планировал провести бой в андеркарде поединка Уайлдер — Вавжик против бывшего чемпиона полутяжёлого веса Антонио Тарвера.
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