Салидо: Все хотят увидеть мой реванш с Варгасом

«Я хочу реванш, думаю, каждый фанат хочет его увидеть. У нас была ничья, значит, вопрос остался открытым. Нужно довести дело до конца», — приводит слова Салидо BoxingScene.



Свой следующий бой Варгас проведёт 28 января против Мигеля Берчелта (30−1, 27 КО). Салидо будет присутствовать на поединке.