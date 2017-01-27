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https://sport.mail.ru/news/boxing/28576001/
27 января 2017, 16:07 | Бокс | Чемпионат.com

Салидо: Все хотят увидеть мой реванш с Варгасом

Бывший чемпион мира в полулёгком весе мексиканец Орландо Салидо (43−13−4, 30 КО) заявил, что желает провести реванш против чемпиона WBC во втором полулёгком весе Франсиско Варгаса (23−0−2, 17 КО).

«Я хочу реванш, думаю, каждый фанат хочет его увидеть. У нас была ничья, значит, вопрос остался открытым. Нужно довести дело до конца», — приводит слова Салидо BoxingScene.

Свой следующий бой Варгас проведёт 28 января против Мигеля Берчелта (30−1, 27 КО). Салидо будет присутствовать на поединке.
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