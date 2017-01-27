Салидо: Все хотят увидеть мой реванш с Варгасом
Бывший чемпион мира в полулёгком весе мексиканец Орландо Салидо (43−13−4, 30 КО) заявил, что желает провести реванш против чемпиона WBC во втором полулёгком весе Франсиско Варгаса (23−0−2, 17 КО).
«Я хочу реванш, думаю, каждый фанат хочет его увидеть. У нас была ничья, значит, вопрос остался открытым. Нужно довести дело до конца», — приводит слова Салидо BoxingScene.
Свой следующий бой Варгас проведёт 28 января против Мигеля Берчелта (30−1, 27 КО). Салидо будет присутствовать на поединке.
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