AIBA сообщила о влиянии бывших руководителей на работу судей на ОИ-2016
МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Международная ассоциация любительского бокса (AIBA) сообщила о влиянии бывшего руководства организации на судей боксерского турнира Олимпийских игр в
Рио-де-Жанейро. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе AIBA.
«Мы завершили расследование и выяснили, что бывшие руководители организации имели влияние на судей на олимпийском турнире в
Во время Игр участники неоднократно высказывали претензии относительно судейства. Позднее AIBA сообщила об отстранении нескольких судей
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter