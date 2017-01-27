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https://sport.mail.ru/news/boxing/28575062/
27 января 2017, 14:40 | Бокс | ТАСС

AIBA сообщила о влиянии бывших руководителей на работу судей на ОИ-2016

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Международная ассоциация любительского бокса (AIBA) сообщила о влиянии бывшего руководства организации на судей боксерского турнира Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе AIBA.

«Мы завершили расследование и выяснили, что бывшие руководители организации имели влияние на судей на олимпийском турнире в Рио-де-Жанейро. При этом данное влияние не оказало воздействия на результаты. Однако AIBA приняла кадровые решения, а также внесла необходимые изменения в правила», — сказал собеседник агентства.

Во время Игр участники неоднократно высказывали претензии относительно судейства. Позднее AIBA сообщила об отстранении нескольких судей из-за скандалов, связанных с неоднозначностью результатов поединков. Ответственным за работу судей был назначен вице-президент ассоциации и президент Европейской конфедерации бокса Франко Фальчинелли.
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