AIBA сообщила о влиянии бывших руководителей на работу судей на ОИ-2016

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«Мы завершили расследование и выяснили, что бывшие руководители организации имели влияние на судей на олимпийском турнире в Рио-де-Жанейро. При этом данное влияние не оказало воздействия на результаты. Однако AIBA приняла кадровые решения, а также внесла необходимые изменения в правила», — сказал собеседник агентства.