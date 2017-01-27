Ради боя Кличко — Джошуа вместимость «Уэмбли» увеличили до 90 тысяч мест
Невероятный ажиотаж вокруг предстоящего боя Энтони Джошуа с Владимиром Кличко вынудил мэра Лондона Садика Хана дать добро на увеличение посещаемости стадиона «Уэмбли» до 90 тысяч мест, сообщает Братство Кличко.
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Организаторы боя Джошуа — Кличко
«Я не могу дождаться боя года в Лондоне, и это фантастика, что именно на “Уэмбли” будет установлен послевоенный рекорд посещаемости, — отметил Садик Хан в интервью британской “Стандард”. — Благодарен нашим партнерам, которые, как и я, признали важность боя, прониклись этой эпической разборкой лучших бойцов в супертяжелом весе и сделали все, чтобы поединок прошел на высоком уровне. Думаю, что этот бой станет только начало организации нашим городом еще более значимых поединков в будущем».
Новая, уже третья по счету партия билетов — на появившиеся 10 00 мест, по данным СМИ, поступит в продажу 1-го февраля. Стоимость билетов составит 40, 60 и 80 фунтов. Желающим приобрести «тикеты» надо быть максимально быстрыми и активными: исходя из предыдущего опыта, время продажи вряд ли составит больше часа.
Как сообщал УНИАН, бой Кличко — Джошуа состоится 29 апреля. На кону поединка будут стоять чемпионские пояса по трем версиям — IBF, WBA и IBO,
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