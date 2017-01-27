WBO обязала Хурцидзе и Сондерса провести переговоры о бое
Бывший обладатель титула WBC Silver в среднем весе 37-летний грузин Автандил Хурцидзе станет следующим соперником чемпиона WBO британца Билли Джо Сондерса, сообщает BoxingScene.
Всемирная боксёрская организация дала 10 дней сторонам на переговоры о поединке. Если команды не сумеют договориться, будут назначены промоутерские торги. Сообщается, что минимальная ставка торгов составит $ 200 тыс.
На данный момент Хурцидзе является первым номером рейтинга WBO. Ранее обязательным претендентом на бой с Сондерсом являлся мексиканец Сауль Альварес, но он решил провести бой против соотечественника Хулио Сезара
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