Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/28572383/
27 января 2017, 11:47 | Бокс | Чемпионат.com

WBO обязала Хурцидзе и Сондерса провести переговоры о бое

Бывший обладатель титула WBC Silver в среднем весе 37-летний грузин Автандил Хурцидзе станет следующим соперником чемпиона WBO британца Билли Джо Сондерса, сообщает BoxingScene.

Всемирная боксёрская организация дала 10 дней сторонам на переговоры о поединке. Если команды не сумеют договориться, будут назначены промоутерские торги. Сообщается, что минимальная ставка торгов составит $ 200 тыс.

На данный момент Хурцидзе является первым номером рейтинга WBO. Ранее обязательным претендентом на бой с Сондерсом являлся мексиканец Сауль Альварес, но он решил провести бой против соотечественника Хулио Сезара Чавеса-младшего.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Ислам потерял строчку рейтинга WBO

Ислам потерял строчку рейтинга WBO

Всемирная боксерская организация (WBO) опубликовала рейтинги боксеров всех весовых категорий по состоянию на январь 2017 года, сообщает Sports.kz.
Еще 7 новостей  Все новости
17 января

"Манчестер Сити" готов приобрести Месси. Сумма поражает!

Хет-трик Малкина - магия хоккея! Смотрите видео

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России