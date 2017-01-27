Нужен ли в России Пакиао?

Бокс — как циклогексан. Он почти одновременно замерзает, плавится, переходит в газообразное состояние — и снова замерзает. При определенных давлении и температуре с ним все это происходит одновременно. Так же и с нашими ожиданиями от великих боев. Последний из великих, между Флойдом Мэйвезером и Мэнни Пакиао, превратил мечты в лед, а затем они испарились. Между тем, чтобы оттаять и радостно булькать, публике достаточно лишь намека на нечто крутое.

МЭННИ ОТПРАВЛЯЮТ В АВСТРАЛИЮ

Как в прошлом году жестокий и насыщенный действием бой между Франциско Варгасом и Орландо Салидо вдохнул в публику новую жизнь, но год оказался крайне скучным с точки зрения больших боев. Головкин не дрался с Альваресом, Тайсон Фьюри не дрался вообще ни с кем, Пакиао собирался уходить из бокса, но все равно выходил на ринг и проводил монотонные бои, выигрывая решением судей, а Ковалев с Уордом наконец встретились, но широкую публику это мало интересовало….

Так главными событиями года стали бои Василия Ломаченко и Карла Фрэмптона — кто бы мог подумать. «Шакал» Фрэмптон, кстати, проведет реванш с Лео Санта-Крусом в эти выходные.

В этом году все началось с того, что родившийся в Гамбии и выступающий в США гражданин Швеции Баду Джек выбил один из передних зубов Джеймсу Дигейлу. Джек побывал на полу в первом раунде, Дигейл в 12-м, судьи выставили ничью, и так получилось, что оба чемпиона остались с титулами, не потеряв ничего — кроме зубов.

Теперь чего-то подобного ждут снова от Мэнни Пакиао. Его промоутер, «Крестный Боб» Арум, объявил, что Мэнни 23 апреля проведет бой в Австралии против местного молодого боксера Джеффа Хорна, который кроме того, что вырубает довольно серьезных ребят, вроде Рэндалла Бейли и Али Фунеки, еще и работает с детьми, и по образованию он школьный учитель. Учитель против Железного Конгрессмена.

МОЛЧАНИЕ — ЗОЛОТО

Что думает обо всем этом Пакиао? Во-первых, он сообщил, что не знает, кто такой Джефф Хорн. Во-вторых, его советник Майкл Конч на днях сказал, что ничего еще не решено и вообще — в Австралии даже арена еще не забронирована под это событие. Сомнения обоих легко понять. Трудно променять Лас-Вегас или Макао на условный Брисбен. И трудно решиться на бой с неизвестным австралийцем, если последние 10 лет ты встречается только с чемпионами или бывшими чемпионами.

Но правда в том, что коммерческий потенциал боев с участием Пакиао в последнее время так себе. Он не продаст миллион платных трансляций, вокруг его боев с каждым разом все меньше магии большого события, большого праздника.

Более того, настоящие поклонники бокса со стажем знают, что маленького желтого дьявола больше нет. Он сильно потерял в движении, чуть меньше в скорости, не побеждает больше страшными нокаутами, все чаще рискованно высказывается на спорные темы, например, в прошлом году активно выступал против геев, за что потерял кучу спонсорских контрактов, а в этом — вместе с президентом Филиппин Дютерте отстаивает смертную казнь словами вроде «в Библии Бог разрешает правителям прибегать к смертной казни, даже Иисуса Христа казнили». Все это обычно имеет финансовые последствия, и поэтому Боб Арум и Майкл Конч, должно быть, сейчас молятся о том, чтобы Мэнни наконец заткнулся. А если нет — то им следовало бы этим заняться.

С такими вводными данными план может быть только одним — устроить Пакиао большое мировое турне. Уже всплыла идея провести в России его бой с Дмитрием Михайленко или Русланом Проводниковым, и это не то, чтобы слишком хорошая идея. Дело даже не в том, что у него нет, возможно, той популярности, что была у Али, Тайсона, Мэйвезера или Роя Джонса, ехавших в Москву.

У него нет базы поклонников здесь, нет однозначного влияния, нет безусловной репутации. Он не герой боевиков, на которых все росли, как Стивен Сигал. Он не набивает себе татуировки с надписями «Советский Союз» и «товарищ». Пакиао — про другое. Он больше про бокс, а не про то, что за его пределами, потому что у нас мало кому есть дело до политиков, если они не из США.

ПОБЕДИТЕЛЬ НЕ ВАЖЕН

Главный бой с участием Пакиао на Урале или в Сибири может и не оказаться событием эпохальным, масштабным и эпическим. Ни у Михайленко, ни у Проводникова нет того уровня звездности, чтобы раздвинуть границы и привлечь новую аудиторию. Тем более Михайленко проигрывал и менее серьезные бои, не владел чемпионским титулом, и его история не содержит пока героических моментов. И он хочет сначала реванш с Манючи. Проводников не боксирует с прошлой весны, и многие уже начинают «Сибирского Рокки» забывать.

Приедет Мэнни или нет — это во многом вопрос денег. Деньги, судя по всему, есть, иначе мы бы сейчас эту тему и не обсуждали. Но это еще и вопрос подачи и отношения. Нельзя просто сделать бой Проводников — Пакиао и надеяться на то, что этого достаточно.

И не стоит спрашивать Мэнни в интервью о российском гражданстве, эти шутки уже надоели самым терпеливым. Учитывая, что скорость убивает, и шансы Пакиао победить и того, и другого все еще выше 50 процентов, стоит вспомнить о том, что бокс — это не только два человека в ринге. Бой будет насыщенным и ярким, тут нет сомнений. Шансов на что-то другое почти нет. Но он не войдет в историю, если это будет просто бой. Такой Пакиао в России не нужен.

Пакиао — Кулак Нации, а не простой смертный. Проводников — русский индеец, манси. Это социокультурный контекст, который они с собой несут. Только если это большой праздник, большое шоу. Бой совсем другого калибра. Как Поветкин — Кличко, но без ожесточения публики, без нагнетания истерии. Без вынужденной осторожности в промо из-за политики.