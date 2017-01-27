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27 января 2017, 9:56 | Бокс | Sports.kz

Боксеры «Astana Arlans» не получат призовые за победу в пятом сезоне WSB

Вчера в Есильском районном суде города Астаны было оглашено решение по скандальному делу о призовых за победу «Astana Arlans» в пятом сезоне Всемирной серии бокса WSB, пишет Sports.kz.

Вчера в <span class=error>Есильском</span> районном суде города <span class=error>Астаны</span> было оглашено решение по скандальному делу о призовых за победу Astana Arlans в пятом сезоне Всемирной серии бокса WSB пишет Sports.kz. Увеличить
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Суть претензий заключается в том, что за победу в пятом сезоне WSB «Astana Arlans» были перечислены призовые в размере 400 тысяч долларов США от AIBA, однако до тренеров и боксеров они не дошли. После попыток решить вопрос цивилизованным путем, чемпионы обратились в суд.

На презентации «Astana Arlans» в Алматы исполнительный директор Президентского клуба «Астана» Аманбек Кульчиков пояснил, что данные деньги не были предназначены для премирования личного состава, и дальнейшую их судьбу решало руководство.

Итог этому делу был подведен вчера в Астане. Суд вынес решение не в пользу боксеров и тренеров.

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