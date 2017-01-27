Боксеры «Astana Arlans» не получат призовые за победу в пятом сезоне WSB

Суть претензий заключается в том, что за победу в пятом сезоне WSB «Astana Arlans» были перечислены призовые в размере 400 тысяч долларов США от AIBA, однако до тренеров и боксеров они не дошли. После попыток решить вопрос цивилизованным путем, чемпионы обратились в суд.



На презентации «Astana Arlans» в Алматы исполнительный директор Президентского клуба «Астана» Аманбек Кульчиков пояснил, что данные деньги не были предназначены для премирования личного состава, и дальнейшую их судьбу решало руководство.



Итог этому делу был подведен вчера в Астане. Суд вынес решение не в пользу боксеров и тренеров.