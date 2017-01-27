Крис Юбэнк-младший: Я верю, что выйду на ринг с Головкиным и побью его

«Я бьюсь за титул во втором среднем весе. Но это не значит, что после победы я сосредоточусь только на этой категории. Для меня есть много работы в среднем весе. Мне нужно взять реванш за мое поражение Билли Джо Сондерсу. Это бой, которого я хотел все эти два года, и я верю, что он состоится. Он владеет титулом чемпиона мира. Когда я выиграю свой титул, думаю, мне будет легче получить этот поединок.

Также в среднем дивизионе есть другой боец — Геннадий Головкин. Я знаю, что могу его побить. Я единственный, кто хочет с ним драться. Его следующий соперник — Дэниэл Джейкобс. Джейкобс не хотел этого боя. Ему он был назначен. Большинство боксеров также были вынуждены биться с Головкиным. А я именно хочу этого. Это поединок, которого я хочу и я знаю, что могу его выиграть. Я верю, что он состоится в 2017-м, верю, что в недалеком будущем выйду с ним на ринг и побью его, — сказал Юбэнк-младший в интервью ITV Sport.