Леффлер прокомментировал слухи о бое Головкин — Сондерс
Промоутер Геннадия Головкина Том Леффлер дал комментарий по информации о возможном бое GGG с чемпионом мира в среднем весе по версии WBO Билли Джо Сондерсом в Казахстане этим летом, сообщает Sports.kz.
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«Нет, это неправда. Головкин сосредоточен на 18 марта. Если он выиграет этот поединок, мы бы хотели устроить бой с Саулем «Канело» Альваресом, а моя работа заключается в том, чтобы смотреть наперед и искать лучшие из возможных вариантов. Но в данный момент все сфокусированы на Дэнни Джейкобсе, потому что он — сильнейший оппонент в карьере Геннадия.
У Канело запланирован бой 6 мая. Целью Геннадия всегда было объединение титулов в среднем дивизионе. Поединок с Канело явно был бы самым большим в боксе. Так что мы посмотрим, чем все закончится в марте у нас и в мае — у Альвареса. Думаю, успешный результат мартовского боя откроет нам двери к тем большим поединкам, которых мы искали последние пять лет, — передает слова Леффлера BoxingScene.com.
Напомним, на этой неделе некоторые британские СМИ сообщили о том, что Головкин и Сондерс договорились провести бой в Казахстане в рамках ЭКСПО-2017.
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