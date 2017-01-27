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«Нет, это неправда. Головкин сосредоточен на 18 марта. Если он выиграет этот поединок, мы бы хотели устроить бой с Саулем «Канело» Альваресом, а моя работа заключается в том, чтобы смотреть наперед и искать лучшие из возможных вариантов. Но в данный момент все сфокусированы на Дэнни Джейкобсе, потому что он — сильнейший оппонент в карьере Геннадия.

У Канело запланирован бой 6 мая. Целью Геннадия всегда было объединение титулов в среднем дивизионе. Поединок с Канело явно был бы самым большим в боксе. Так что мы посмотрим, чем все закончится в марте у нас и в мае — у Альвареса. Думаю, успешный результат мартовского боя откроет нам двери к тем большим поединкам, которых мы искали последние пять лет, — передает слова Леффлера BoxingScene.com.

Напомним, на этой неделе некоторые британские СМИ сообщили о том, что Головкин и Сондерс договорились провести бой в Казахстане в рамках ЭКСПО-2017.