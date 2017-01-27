Промоутер Уайлдера отказался от боя с Луисом Ортисом

— Мы исключили из рассмотрения всех бойцов, запятнанных историями с допингом. За месяц до боя мы не согласимся боксировать против кого бы то ни было с плохой репутацией, — заявил Дибелла.

Ранее Луис Ортис бросил вызов Уайлдеру после того как предполагаемый соперник американца Анджей Вавжик сдал положительную допинг-пробу.

В 2014 году Ортис одержал победу нокаутом над Латифом Кайоде, однако результат поединка был отменен, так как кубинец был уличен в применении нандролона. Луис был оштрафован на 8 000 долларов и приговорен к 15 часам общественных работ.

Поединок Уайлдер — Вавжик должен был состояться 25 февраля в США (Бирмингем, штат Алабама). Ожидается, что Деонтей все же выйдет на ринг в эту дату, но с другим оппонентом.