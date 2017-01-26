Энтони Фаулер: Головкин — мой любимый боксер: зверь на ринге и джентльмен вне его
Британский боксер Энтони Фаулер восхищается казахстанцем Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО), сообщает Sports.kz.
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«Мой любимый боксер — GGG. Он абсолютный зверь на ринге и джентльмен вне его. А кто ваш номер один?» — написал Фаулер в Instagram.
Головкин вернется на ринг 18 марта и проведет бой в
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