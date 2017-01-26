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26 января 2017, 22:42 | Бокс | Sports.kz

Энтони Фаулер: Головкин — мой любимый боксер: зверь на ринге и джентльмен вне его

Британский боксер Энтони Фаулер восхищается казахстанцем Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО), сообщает Sports.kz.

Британский боксер <span class=error>Энтони</span> <span class=error>Фаулер</span> восхищается <span class=error>казахстанцем</span> Геннадием <span class=error>Головкиным</span> (36−0 33 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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«Мой любимый боксер — GGG. Он абсолютный зверь на ринге и джентльмен вне его. А кто ваш номер один?» — написал Фаулер в Instagram.

Головкин вернется на ринг 18 марта и проведет бой в Нью-Йорке с американцем Дэниэлом Джейкобсом (32−1, 29 КО).

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