Фьюри: Уайлдер, бросай драться с продавцами помидоров
Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри раскритиковал чемпиона по версии WBC Деонтея Уайлдера, заявив, что тот боксирует со слабыми оппонентами.
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«Уайлдер, пожалуйста, бросай драться с продавцами помидоров с рынка, ты же чемпион мира по версии WBC! Побей
Свой следующий бой Уайлдер проведёт 25 февраля. Возможным соперником американца называют небитого кубинца Луиса Ортиса.
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