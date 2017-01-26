Фьюри: Уайлдер, бросай драться с продавцами помидоров

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«Уайлдер, пожалуйста, бросай драться с продавцами помидоров с рынка, ты же чемпион мира по версии WBC! Побей кого-то действительно сильного, а не одних мешков», — написал Фьюри в своём «твиттере».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/Andbytheway?src=hash">#Andbytheway</a>@BronzeBomber please stop fighting tomato cans, your <a href="https://twitter.com/WBCBoxing">@WBCBoxing</a> heavyweight champion! Beat up on some proper fighters, not bums!</p>— MortemVenit,GYPSY? (@Tyson_Fury) <a href="https://twitter.com/Tyson_Fury/status/824397440954597377">25 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Свой следующий бой Уайлдер проведёт 25 февраля. Возможным соперником американца называют небитого кубинца Луиса Ортиса.