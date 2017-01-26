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26 января 2017, 21:52 | Бокс | Чемпионат.com

Фьюри: Уайлдер, бросай драться с продавцами помидоров

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри раскритиковал чемпиона по версии WBC Деонтея Уайлдера, заявив, что тот боксирует со слабыми оппонентами.

Бывший чемпион мира в <span class=error>супертяжёлом</span> весе британец <span class=error>Тайсон</span> <span class=error>Фьюри</span> раскритиковал чемпиона по версии WBC <span class=error>Деонтея</span> Уайлдера заявив что тот боксирует со слабыми оппонентами. Увеличить
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«Уайлдер, пожалуйста, бросай драться с продавцами помидоров с рынка, ты же чемпион мира по версии WBC! Побей кого-то действительно сильного, а не одних мешков», — написал Фьюри в своём «твиттере».

Свой следующий бой Уайлдер проведёт 25 февраля. Возможным соперником американца называют небитого кубинца Луиса Ортиса.
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