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https://sport.mail.ru/news/boxing/28566647/
26 января 2017, 20:35 | Бокс | Vesti.kz

Оглашено решение суда по делу с боксерами «Астана Арланс»

Боксерская команда «Астана Арланс», входящая в Президентский клуб «Астана», не нарушила финансовых условий в отношении экс-боксеров и бывших сотрудников. Такое решение вынес Есильский суд столицы.

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Как сообщили корреспонденту Vesti.kz в пресс-службе Президентского клуба «Астана», всего было проведено три судебных заседания. Все доводы и претензии истцов были признаны необоснованными и неподтвержденными.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что экс-боксерам и тренерскому штабу «Астана Арланс» не были выплачены премиальные из призовых денег, которые перечислены AIBA после победы «арланов» в WSB в 2015 году. В связи с этим некоторые спортсмены вместе с бывшим тренером Бейбутом Есжановым обратились в суд с заявлением взыскать с клуба задолженность, обвинив руководство команды в нарушении закона.

Исполнительный директор ПК «Астана» Аманбек Кульчиков 24 января на презентации седьмого сезона WSB заявил, что никаких долгов за прошедшие сезоны перед спортсменами и тренерами у клуба нет. Все выплаты производились согласно контрактам и изначально озвученному всему коллективу бюджетному распределению. В частности, боксерам предполагались премии за успешное выступление в сезоне и за победы в матчах. Каждый мотив премирования обсуждался на общем собрании и далее утверждался.

Что касается призовых денег от AIBA, то выигранный призовой фонд распределялся согласно положению и может быть направлен на уставную деятельность клуба.

Решение суда корреспонденту Vesti.kz озвучили в пресс-службе Президентского клуба «Астана».

«Мы предоставили все документы, которые требовались для подтверждения законности действий. В частности, мы предоставили Положение, в котором объясняется четкий порядок премиальных и иных мотивириующих выплат. Также документально было доказано, что обязательность выплат премий из призового фонда за победу в сезоне не предусмотрена. В данном вопросе клуб действовал согласно внутреннему Положению, которое законно утверждено.

В связи с этим суд не выявил нарушений закона с нашей стороны. Все действия признаны законными и обвинения истцов не был доказан. Устное постановление суда, которое будет носить официальный статус по прошествии пяти рабочих дней, звучит следующим образом: «Приведенные истцами доводы относительно выплаты премиальных по итогам пятого сезона WSB в 2015 году являются необоснованными и неподтвержденными. То есть судом было принято решение в исковых требованиях отказать», — прокомментировали в ПК «Астана».

Добавим, что 25 января в Алматы состоялась презентация нового сезона команды «Астана Арланс», входящей в состав Президентского клуба «Астана», во Всемирной серии бокса (WSB). В этом году в формате соревнований, как и внутри «арланов», произошел ряд изменений.

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