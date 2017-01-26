Демьяненко: Дычко надо равняться на Али, который, как и Головкин, не боялся подставляться

— Я поздравляю его с подписанием контракта. Пусть теперь защищает честь Казахстана, здесь его вырастили, теперь нужно ответственно подходить к подготовке. Желаю ему успехов, — отметил Демьяненко.

— Какие перспективы у Дычко в профессиональном боксе?

— У Дычко есть все, лишь позиционно он ошибается. Такого в профессионалах нельзя допускать, ведь бой растягивается на 12 раундов. Если позиционно он будет ориентироваться, то все получится. Ему надо равняться на Мохаммеда Али, который так же, как Головкин, не боялся подставляться, мог опустить руки у канатов, убирать голову.

Дычко предпочитает больше в защите действовать, но не нужно все время быть осторожным. Если будет посмелее, то у него получится стать эффектным боксером. Главное, ему не бояться и переключаться во время боя.

— Появилась информация, что его будет тренировать экс-тренер Сергей Ковалева.

— Я считаю, наши тренеры лучше американских. Понятно дело, что промоутеру нужен только боксер. Однако если взять того же Каната Ислама, то он под руководством иностранного тренера перестал прогрессировать и даже сделал шаг назад. Не знаю, не могу ничего сказать, время покажет.

Переход Дычко в профессионалы также прокомментировал известный казахстанский промоутер Болат Манкенов.

Ранее глава австралийской промоутерской компании MJA Entertainment Майк Алтамура, подписавший профессиональные контракты с олимпийскими призерами Данияром Елеусиновым и Иваном Дычко, объяснил, как будет «раскручивать» спортсменов.