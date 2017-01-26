Тренер соперника Юбенка: Мой мальчик нокаутирует Головкина и отправит его спать

Об этом в интервью MaxBoxing сообщил его тренер и дядя Лапани Уилсон, который считает своего племянника боксером, чьи способности помогут победить Головкина.

«Мне нравится идея боя с GGG. Он идет, как Майк Тайсон, и очень решительный, что будет прекрасно для Рэна. Мой мальчик в любое время готов нокаутировать Головкина.

У нас есть в планах — бой с GGG и победа над ним. Ренолд отличается от других боксеров. Он будет готов к нему через 15 боев в профи (сейчас у Куинлана 11 поединков) и отправит Головкина спать, — заявил Уилсон.

В следующем бою 2 февраля Куинлан в Лондоне встретится с британским боксером Крисом Юбенком-младшим, для которого это станет дебютом во втором среднем весе. Поединок покажет телеканал ITV по системе платных трансляций PPV.

«Этот парень не хотел драться с GGG», — сказал Уилсон, который произнес фразу со смехом и с желанием поддеть Юбенка.

Ранее о желании встретиться с Головкиным заявил и сам Куинлан, который собирается в скором времени попробовать свои силы в США. В то же время GGG не планирует подниматься в весе, пока не станет абсолютным чемпионом мира.

В последнем бою 27-летний Куинлан во втором раунде нокаутировал экс-чемпиона мира по версиям IBF и WBA в среднем весе 35-летнего Дэниэла Гила (31−5, 16 КО) и завоевал пояс IBF. На этот поединок Гил вышел с максимальным весом в карьере.