Тренер соперника Юбенка: Мой мальчик нокаутирует Головкина и отправит его спать
Чемпион мира во втором среднем весе по версии IBF австралиец Ренолд Куинлан (11−1,7 КО) готов провести бой с казахстанцем Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО), который владеет титулами WBC, WBA, IBF и IBO в среднем весе.
Об этом в интервью MaxBoxing сообщил его тренер и дядя Лапани Уилсон, который считает своего племянника боксером, чьи способности помогут победить Головкина.
«Мне нравится идея боя с GGG. Он идет, как Майк Тайсон, и очень решительный, что будет прекрасно для Рэна. Мой мальчик в любое время готов нокаутировать Головкина.
У нас есть в планах — бой с GGG и победа над ним. Ренолд отличается от других боксеров. Он будет готов к нему через 15 боев в профи (сейчас у Куинлана 11 поединков) и отправит Головкина спать, — заявил Уилсон.
В следующем бою 2 февраля Куинлан в Лондоне встретится с британским боксером Крисом
«Этот парень не хотел драться с GGG», — сказал Уилсон, который произнес фразу со смехом и с желанием поддеть Юбенка.
Ранее о желании встретиться с Головкиным заявил и сам Куинлан, который собирается в скором времени попробовать свои силы в США. В то же время GGG не планирует подниматься в весе, пока не станет абсолютным чемпионом мира.
В последнем бою 27-летний Куинлан во втором раунде нокаутировал
В июле 2014 года Гил досрочно проиграл Головкину. В третьем раунде австралиец отказался от продолжения боя, так как трижды побывал в нокдауне. То поражение от Головкина стало для Гила вторым в карьере — в 2003 году он уступил казахстанцу в любителях на
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