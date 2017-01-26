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https://sport.mail.ru/news/boxing/28557789/
26 января 2017, 10:57 | Бокс | Sports.kz

Майк Алтамура: «Дычко в Китае должен стать весьма популярной фигурой»

Владелец австралийской промоутерской компании MJA Entertainment Майк Алтамура ответил специально для Sports.kz на несколько вопросов относительно сегодняшнего подписания контракта с его промоушном казахстанского супертяжеловеса Ивана Дычко.

Владелец австралийской промоутерской компании MJA Entertainment <span class=error>Майк</span> Алтамура ответил специально для Sports.kz на несколько вопросов относительно сегодняшнего подписания контракта с его <span class=error>промоушном</span> казахстанского <span class=error>супертяжеловеса</span> <span class=error>Ивана</span> <span class=error>Дычко</span>. Увеличить
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 — Майк, почему MJA Entertainment выбрал Ивана Дычко?
— Я думаю, что Иван — очень талантливый, умный боксер, он имеет отличный рост и габариты истинного современного тяжеловеса.

Дычко очень хорошо себя зарекомендовал в любителях и доказал, что в состоянии противостоять множеству различных стилей своих соперников. Кроме того, его характер и менталитет, как я считаю, находятся на одной волне с типами спортсменов, которым мы хотим продвигать.

 — Кто из тренеров будет работать с казахстанским супертяжем?
— В настоящее время он отправляется во Флориду, чтобы тренироваться под началом Дерика Сантоса.

 — Как и Данияра Еслеусинова, вы планируете продвигать Ивана в профессионалах через Китай?
— Верно. Он будет выступать в качестве особенно привлекательного объекта на наших промо-акциях. Китайцы, в целом, тянутся к тяжеловесам, очень интересуются их личной жизнью. Я вижу, что Иван должен стать весьма популярной фигурой.

 — Как Вы думаете, чего в состоянии добиться Дычко в профи?
— У него есть способность и решимость стать чемпионом Мира среди тяжеловесов. В конце концов, мы можем увидеть матч-реванш спорного боя Ивана с Энтони Джошуа на Олимпийских Играх в Лондоне. Я знаю, что цель отомстить за то поражение будет вдохновлять и подпитывать Ивана, чтобы он камня на камне не оставил от соперника в этом приключении.

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Как сообщил корреспонденту Sports.kz Майк Алтамура, владелец промоутерской компании MJA Entertainment, контракт с которой подписал сегодня Иван Дычко, тренером казахстанского супертяжа в профи будет американец Дерик Сантос.
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