Майк Алтамура: «Дычко в Китае должен стать весьма популярной фигурой»

— Майк, почему MJA Entertainment выбрал Ивана Дычко?

— Я думаю, что Иван — очень талантливый, умный боксер, он имеет отличный рост и габариты истинного современного тяжеловеса.



Дычко очень хорошо себя зарекомендовал в любителях и доказал, что в состоянии противостоять множеству различных стилей своих соперников. Кроме того, его характер и менталитет, как я считаю, находятся на одной волне с типами спортсменов, которым мы хотим продвигать.



— Кто из тренеров будет работать с казахстанским супертяжем?

— В настоящее время он отправляется во Флориду, чтобы тренироваться под началом Дерика Сантоса.



— Как и Данияра Еслеусинова, вы планируете продвигать Ивана в профессионалах через Китай?

— Верно. Он будет выступать в качестве особенно привлекательного объекта на наших промо-акциях. Китайцы, в целом, тянутся к тяжеловесам, очень интересуются их личной жизнью. Я вижу, что Иван должен стать весьма популярной фигурой.



— Как Вы думаете, чего в состоянии добиться Дычко в профи?

— У него есть способность и решимость стать чемпионом Мира среди тяжеловесов. В конце концов, мы можем увидеть матч-реванш спорного боя Ивана с Энтони Джошуа на Олимпийских Играх в Лондоне. Я знаю, что цель отомстить за то поражение будет вдохновлять и подпитывать Ивана, чтобы он камня на камне не оставил от соперника в этом приключении.