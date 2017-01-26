Майк Алтамура: «Дычко в Китае должен стать весьма популярной фигурой»
Владелец австралийской промоутерской компании MJA Entertainment Майк Алтамура ответил специально для Sports.kz на несколько вопросов относительно сегодняшнего подписания контракта с его промоушном казахстанского супертяжеловеса Ивана Дычко.
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— Майк, почему MJA Entertainment выбрал Ивана Дычко?
— Я думаю, что Иван — очень талантливый, умный боксер, он имеет отличный рост и габариты истинного современного тяжеловеса.
Дычко очень хорошо себя зарекомендовал в любителях и доказал, что в состоянии противостоять множеству различных стилей своих соперников. Кроме того, его характер и менталитет, как я считаю, находятся на одной волне с типами спортсменов, которым мы хотим продвигать.
— Кто из тренеров будет работать с казахстанским супертяжем?
— В настоящее время он отправляется во Флориду, чтобы тренироваться под началом Дерика Сантоса.
— Как и Данияра Еслеусинова, вы планируете продвигать Ивана в профессионалах через Китай?
— Верно. Он будет выступать в качестве особенно привлекательного объекта на наших
— Как Вы думаете, чего в состоянии добиться Дычко в профи?
— У него есть способность и решимость стать чемпионом Мира среди тяжеловесов. В конце концов, мы можем увидеть
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