Экс-тренер Ковалева будет работать с Дычко
Как сообщил корреспонденту Sports.kz Майк Алтамура, владелец промоутерской компании MJA Entertainment, контракт с которой подписал сегодня Иван Дычко, тренером казахстанского супертяжа в профи будет американец Дерик Сантос.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Отметим, что этот специалист до августа 2015 года тренировал россиянина Сергея Ковалева, а в настоящее время работает с кубинским полутяжеловесом Салливаном Баррерой.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter