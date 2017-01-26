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https://sport.mail.ru/news/boxing/28557610/
26 января 2017, 10:55 | Бокс | Sports.kz

Экс-тренер Ковалева будет работать с Дычко

Как сообщил корреспонденту Sports.kz Майк Алтамура, владелец промоутерской компании MJA Entertainment, контракт с которой подписал сегодня Иван Дычко, тренером казахстанского супертяжа в профи будет американец Дерик Сантос.

Как сообщил корреспонденту Sports.kz <span class=error>Майк</span> Алтамура владелец промоутерской компании MJA Entertainment контракт с которой подписал сегодня Иван <span class=error>Дычко</span> тренером казахстанского <span class=error>супертяжа</span> в профи будет американец <span class=error>Дерик</span> <span class=error>Сантос</span>. Увеличить
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Отметим, что этот специалист до августа 2015 года тренировал россиянина Сергея Ковалева, а в настоящее время работает с кубинским полутяжеловесом Салливаном Баррерой.

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