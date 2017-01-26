Экс-тренер Ковалева будет работать с Дычко

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Отметим, что этот специалист до августа 2015 года тренировал россиянина Сергея Ковалева, а в настоящее время работает с кубинским полутяжеловесом Салливаном Баррерой.