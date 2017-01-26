Луис Ортис готов заменить Вавжика в бою с Уайлдером

На эту дату в Бирмингеме у американца была запланирована свободная защита титула в бою с поляком Анджеем Вавжиком, однако тот провалил допинг-тест, и теперь команда Уайлдера подыскивает нового соперника.



«Скажите Уайлдеру, что я здесь. Я готов принять бой 25 февраля. Только дайте мне знать и прекратите тратить впустую время болельщиков», — приводит слова Ортиса BoxingScene.