Ранее стало известно, что Фланаган проведёт защиту своего титула 8 апреля в Манчестере в бою с россиянином. У Вердехо на 3 февраля запланирован бой с Оливером Флоресом (27−2−2, 17 КО).



«Фланаган попросил о свободной защите, и поскольку Вердехо тогда не был готов драться, его запрос был удовлетворён», — сказал президент WBO Франциско Валкарсел.