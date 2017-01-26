Победитель боя Фланаган — Петров будет обязан сразиться с Вердехо
Победитель боя между чемпионом мира в лёгком весе по версии WBP Терри Фланаганом (32−0−0, 13 КО) и Петром Петровым (38−4−2, 19 КО) обязан будет провести следующий поединок против Роберта Вердехо (22−0−0, 15 КО), который сохраняет статус официального претендента, сообщает BoxingScene.
Ранее стало известно, что Фланаган проведёт защиту своего титула 8 апреля в Манчестере в бою с россиянином. У Вердехо на 3 февраля запланирован бой с Оливером Флоресом (27−2−2, 17 КО).
«Фланаган попросил о свободной защите, и поскольку Вердехо тогда не был готов драться, его запрос был удовлетворён», — сказал президент WBO Франциско Валкарсел.
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