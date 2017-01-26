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https://sport.mail.ru/news/boxing/28556400/
26 января 2017, 9:35 | Бокс | Sports.kz

Билли Джо Сондерс: Канело поступил как баба, отдав пояс Головкину

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе Билли Джо Сондерс, комментируя предстоящий бой между Хулио Сезаром Чавесом-младшим и Саулем Альваресом не лучшим образом отозвался о Канело за его отказ от защиты титула в бою с Геннадием Головкиным, пишет Sports.kz.

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе Билли Джо Сондерс комментируя предстоящий бой между Хулио <span class=error>Сезаром</span> <nobr>Чавесом-младшим</nobr> и <span class=error>Саулем</span> Альваресом не лучшим образом отозвался о <span class=error>Канело</span> за его отказ от защиты титула в бою с Геннадием <span class=error>Головкиным</span> пишет Sports.kz. Увеличить
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© РИА "Новости"

«Чавес может не уложиться в вес. Я буду удивлен, если у него это получится. Канело выиграет. Но то, что он отказался драться с Головкиным и отдал ему пояс — тут он поступил как баба», — сказал Сондерс в разговоре с Behind The Gloves.

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