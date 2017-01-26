Билли Джо Сондерс: Канело поступил как баба, отдав пояс Головкину
Чемпион мира по версии WBO в среднем весе Билли Джо Сондерс, комментируя предстоящий бой между Хулио Сезаром
Чавесом-младшим и Саулем Альваресом не лучшим образом отозвался о Канело за его отказ от защиты титула в бою с Геннадием Головкиным, пишет Sports.kz.
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«Чавес может не уложиться в вес. Я буду удивлен, если у него это получится. Канело выиграет. Но то, что он отказался драться с Головкиным и отдал ему пояс — тут он поступил как баба», — сказал Сондерс в разговоре с Behind The Gloves.
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