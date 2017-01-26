Геннадия Головкина сравнили с Майком Тайсоном за зрелищность в боях

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По его словам, Головкин интересный боксер и его поединки завлекают фанатов. Варгас добавил, что ты всегда знаешь, что в поединках казахстанца будет нокаут, как было у Тайсона.

«Головкину действительно тяжело подобрать соперника. GGG обладает мощью, которая в итоге становится определяющей. Каждый его удар может завершить бой. Он интересный боксер, как Тайсон. Ты всегда знаешь, что там будет зрелище и нокаут. Также он играет на мексиканских фанатов, использует мексиканскую музыку, чем привлекает их на свою сторону. Я определенно считаю, что он — сила», — рассказал Варгас в беседе с Hustleboss.com.

Отвечая на вопрос о том, что необходимо делать Дэниэлу Джейкобсу в бою с Головкиным (18 марта), Варгас сказал следующее: «Нужно боксировать, как делал Оскар Де Ла Хойя в поединке с Феликсом Тринидадом. Боксировать по полной. Это все, что я могу сказать. Но я пока не видел ни одного бойца, который смог бы стоять и биться с ним», — добавил экс-чемпион.

Ранее промоутер Головкина Том Леффлер тоже сравнивал казахстанца с Тайсоном. В апреле 2015 года Тайсон назвал Головкина «почти легендарным персонажем». Сам GGG заявил, что не считает себя вторым Тайсоном.