Эксперт посоветовал Жакиянову не дожидаться решения судей в бою с Уорреном

— Жакиянов — обученный, жесткий боксер с прекрасными нервами, и как профессионал он более опытен, чем Роши Уоррен, который подзадержался в любителях. Тем не менее, американец — очень сложный и неудобный соперник, победить которого будет непросто. У Жакиянова серьезное преимущество в ударной мощи, и ему нужен хороший план на бой, чтобы доносить свои удары до подвижного Уоррена. Также отмечу, что бой будет проходить на родине Уоррена в Огайо, и оставлять исход поединка в руках судей может быть опасным, — сказал Тарантин.



Поединок Жакиянова и Уоррена состоится 10 февраля в Толедо (США).