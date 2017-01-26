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https://sport.mail.ru/news/boxing/28555786/
26 января 2017, 9:06 | Бокс | Sports.kz

Эксперт посоветовал Жакиянову не дожидаться решения судей в бою с Уорреном

Редактор сайта Allboxing.ru Юрий Тарантин поделился со Sports.kz мнением о шансах казахстанца Жаната Жакиянова в бою с американцем Роуши Уорреном за титулы чемпиона мира WBA (Super) и IBO в легчайшем весе.

Редактор сайта Allboxing.ru Юрий <span class=error>Тарантин</span> поделился со Sports.kz мнением о шансах <span class=error>казахстанца</span> <span class=error>Жаната</span> Жакиянова в бою с американцем <span class=error>Роуши</span> <span class=error>Уорреном</span> за титулы чемпиона мира WBA (Super) и IBO в легчайшем весе. Увеличить
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 — Жакиянов — обученный, жесткий боксер с прекрасными нервами, и как профессионал он более опытен, чем Роши Уоррен, который подзадержался в любителях. Тем не менее, американец — очень сложный и неудобный соперник, победить которого будет непросто. У Жакиянова серьезное преимущество в ударной мощи, и ему нужен хороший план на бой, чтобы доносить свои удары до подвижного Уоррена. Также отмечу, что бой будет проходить на родине Уоррена в Огайо, и оставлять исход поединка в руках судей может быть опасным, — сказал Тарантин.

Поединок Жакиянова и Уоррена состоится 10 февраля в Толедо (США).

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