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https://sport.mail.ru/news/boxing/28555557/
26 января 2017, 8:59 | Бокс | Sports.kz

Головкин сохранил позицию рейтинга P4P по версии WBN

Британский сайт Worldboxingnews.net выпустил обновленный рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории (pound-for-pound), сообщает Sports.kz.

Британский сайт Worldboxingnews.net выпустил обновленный рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории (pound-for-pound) сообщает Sports.kz. Увеличить
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Первая десятка рейтинга осталась без изменений. Лидером остался Андре Уорд, за ним располагаются Мэнни Пакьяо и Роман Гонсалес. Казахстанец Геннадий Головкин занимает четвертую строчку.

Полностью ТОП-10 выглядит следующим образом:
1. Андре Уорд
2. Мэнни Пакьяо
3. Роман Гонсалес
4. Геннадий Головкин
5. Теренс Кроуфорд
6. Василий Ломаченко
7. Сергей Ковалев
8. Сауль Альварес
9. Гильермо Ригондо
10. Карл Фрэмптон.

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