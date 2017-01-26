Головкин сохранил позицию рейтинга P4P по версии WBN
Британский сайт Worldboxingnews.net выпустил обновленный рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории (pound-for-pound), сообщает Sports.kz.
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Первая десятка рейтинга осталась без изменений. Лидером остался Андре Уорд, за ним располагаются Мэнни Пакьяо и Роман Гонсалес. Казахстанец Геннадий Головкин занимает четвертую строчку.
Полностью ТОП-10 выглядит следующим образом:
1. Андре Уорд
2. Мэнни Пакьяо
3. Роман Гонсалес
4. Геннадий Головкин
5. Теренс Кроуфорд
6. Василий Ломаченко
7. Сергей Ковалев
8. Сауль Альварес
9. Гильермо Ригондо
10. Карл Фрэмптон.
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