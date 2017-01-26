СМИ восхитились крепким подбородком Геннадия Головкина
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Youtube-канал OfficeHanchoBoxing опубликовал очередной видеоролик, посвященный казахстанскому боксеру Геннадию Головкину (36−0, 33 КО), являющемуся чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе.
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Видимо, что-то случилось...
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На этот раз акцент был сделан на подбородке боксера. В ролике показаны эпизоды боев, в которых Головкин пропускает удары, но это не оказывает на него особого влияния.
Добавим, что за свою профессиональную и любительскую карьеру Головкин ни разу не бывал на канвасе ринга. В то же время непобежденный казахстанский боксер является лучшим нокаутером в истории среднего веса. Он одержал победы во всех своих 36 боях, из которых 33 он завершил нокаутом. Также в его активе серия из 23-х досрочных побед. Кроме того, ни один из его соперников с 2008 года не смог пройти всю дистанцию.
Свой следующий бой Головкин проведет 18 марта в
Один из прошлых роликов OfficeHanchoBoxing был посвящен боксерским навыкам Головкина.
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