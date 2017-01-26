Ранее сообщалось, что в рамках этого шоу выступит олимпийская чемпионка Лондона-2012 и пятикратная чемпионка мира в любителях 30-летняя Кэти Тэйлор (2−0, 1 КО) из Ирландии. Однако, как рассказал промоутер Эдди Хирн, она исключена из андеркарта.

По его словам, причиной послужили разногласия с промоутерской компанией Top Rank.

«Мы говорили с командой Головкина по поводу выступления Тэйлор в андеркарте, потому что зрители хотят увидеть ее видеть, они согласились. Но затем президент промоутерской компании Top Rank Тодд Дюбеф заявил, что одного ирландца — Майкла Конлана, который выступит накануне боя Головкин — Джейкобс, будет достаточно. Это странно и по-детски, учитывая, что многие ирландские болельщики хотели отметить День Святого Патрика и покупали билеты именно на два боя — Тэйлор и Конлана. Мне жаль, что так вышло», — сказал Хирн в интервью iFL TV.

Теперь промоутер ищет для олимпийской чемпионки другие варианты. Хирн отметил, что Тэйлор может выступить за неделю до этого в Вашингтоне в андеркарте Джермелла Чарло.

Напомним, главным событием вечера бокса 18 марта станет бой между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО) и обладателем пояса «регулярного» чемпиона WBA в этой же категории американцем Дэниэлом Джейкобсом (32−1, 29 КО).

Известны еще две пары, которые выступят в рамках этого шоу: Роман Гонсалес (46−0, 38 КО) — Висаксил Вангик (41−4−1, 38 КО) и Карлос Куадрас (35−1−1, 27 КО) — Давид Кармона (20−3−5, 8 КО). Также в этом андеркарте свой бой проведет украинец Александр Усик (11−0, 10 КО), но имя его соперника пока неизвестно.