Фернандо Варгас: Головкин обладает мощью, и за ним мексиканские фанаты
Американский боксер Фернандо Варгас поделился своим мнением о чемпионе мира в среднем весе Геннадии Головкине и его предстоящем поединке с Дэниэлом Джейкобсом, пишет Sports.kz.
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«Действительно тяжело подобрать соперника для Головкина. GGG обладает мощью. Каждый удар может завершить бой. Также он играет на мексиканских фанатов, использует мексиканскую музыку, чем привлекает их на свою сторону. Я определенно считаю, что он силен», — отметил Варгас в интервью Hustleboss.com.
Также Фернандо рассказал, что необходимо делать Дэниэлу Джейкобсу в бою с Геннадием.
«Нужно боксировать, как делал Оскар Де Ла Хойя в поединке с Феликсом Тринидадом. Боксировать по полной. Это все, что я могу сказать. Но я пока не видел, чтобы
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