Фернандо Варгас: Головкин обладает мощью, и за ним мексиканские фанаты

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Действительно тяжело подобрать соперника для Головкина. GGG обладает мощью. Каждый удар может завершить бой. Также он играет на мексиканских фанатов, использует мексиканскую музыку, чем привлекает их на свою сторону. Я определенно считаю, что он силен», — отметил Варгас в интервью Hustleboss.com.

Также Фернандо рассказал, что необходимо делать Дэниэлу Джейкобсу в бою с Геннадием.