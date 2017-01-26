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https://sport.mail.ru/news/boxing/28555196/
26 января 2017, 8:44 | Бокс | Sports.kz

Фернандо Варгас: Головкин обладает мощью, и за ним мексиканские фанаты

Американский боксер Фернандо Варгас поделился своим мнением о чемпионе мира в среднем весе Геннадии Головкине и его предстоящем поединке с Дэниэлом Джейкобсом, пишет Sports.kz.

Американский боксер <span class=error>Фернандо</span> <span class=error>Варгас</span> поделился своим мнением о чемпионе мира в среднем весе Геннадии <span class=error>Головкине</span> и его предстоящем поединке с <span class=error>Дэниэлом</span> Джейкобсом пишет Sports.kz. Увеличить
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«Действительно тяжело подобрать соперника для Головкина. GGG обладает мощью. Каждый удар может завершить бой. Также он играет на мексиканских фанатов, использует мексиканскую музыку, чем привлекает их на свою сторону. Я определенно считаю, что он силен», — отметил Варгас в интервью Hustleboss.com.

Также Фернандо рассказал, что необходимо делать Дэниэлу Джейкобсу в бою с Геннадием.

«Нужно боксировать, как делал Оскар Де Ла Хойя в поединке с Феликсом Тринидадом. Боксировать по полной. Это все, что я могу сказать. Но я пока не видел, чтобы кто-то мог стоять и биться с ним».

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