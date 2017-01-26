Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/28554159/
26 января 2017, 0:03 | Бокс | Чемпионат.com

Малиньяджи сразится с Эггингтоном в андеркарде боя Хэй — Беллью

Британский боксёр Сэм Эггингтон (19−3−0, 11 КО) проведёт защиту титула WBC International во втором полусреднем весе в бою с экс-чемпионом мира из США Поли Малиньяджи (36−7−0, 7 КО).

Встреча этих боксёров состоится 4 марта на арене O2 в Лондоне и будет проходить в андеркарде поединка между Дэвидом Хэем и Тони Беллью, сообщает BoxingScene.

Титул WBC International Эггингтон завоевал в октябре прошлого года в бою с соотечественником Фрэнки Гэвином, над которым одержал победу техническим нокаутом.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
17 января

"Манчестер Сити" готов приобрести Месси. Сумма поражает!

Хет-трик Малкина - магия хоккея! Смотрите видео

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России