Малиньяджи сразится с Эггингтоном в андеркарде боя Хэй — Беллью
Британский боксёр Сэм Эггингтон (19−3−0, 11 КО) проведёт защиту титула WBC International во втором полусреднем весе в бою с
экс-чемпионом мира из США Поли Малиньяджи (36−7−0, 7 КО).
Встреча этих боксёров состоится 4 марта на арене O2 в Лондоне и будет проходить в андеркарде поединка между Дэвидом Хэем и Тони Беллью, сообщает BoxingScene.
Титул WBC International Эггингтон завоевал в октябре прошлого года в бою с соотечественником Фрэнки Гэвином, над которым одержал победу техническим нокаутом.
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