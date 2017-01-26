Встреча этих боксёров состоится 4 марта на арене O2 в Лондоне и будет проходить в андеркарде поединка между Дэвидом Хэем и Тони Беллью, сообщает BoxingScene.



Титул WBC International Эггингтон завоевал в октябре прошлого года в бою с соотечественником Фрэнки Гэвином, над которым одержал победу техническим нокаутом.