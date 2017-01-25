Лапин откажется от работы с Вавжиком, если докажут, что боксер принимал допинг
МОСКВА, 25 янв —
Р-Спорт, Василий Конов-мл. Российский тренер Федор Лапин заявил агентству «Р-Спорт», что откажется от работы с поляком Анджеем Вавжиком, если по итогам дополнительного расследования будет доказано применение боксером допинга.
Бой чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе американца Деонтея Уайлдера с Вавжиком должен был пройти 25 февраля в Бирмингеме (США, Алабама), однако был отменен
«Вавжик утверждает, что такого вещества в его организме быть не может даже случайно. По его словам, он берет только проверенные суплименты. Плюс это вещество применяется на сухие мышцы, а у
«Вскроем пробу Б, хотя обычно она редко показывает другой результат. Но тут другое — все мои ребята знают отношение к допингу. И если
Собеседник агентства отметил, что на данный момент «важно понять, употреблял (ли Вавжик допинг) или нет, даже случайно». «Если да, то это конец нашим с ним отношениям. Расследование важно для меня, да и для остальных моих ребят. А этот бой с
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