Лапин откажется от работы с Вавжиком, если докажут, что боксер принимал допинг

Бой чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе американца Деонтея Уайлдера с Вавжиком должен был пройти 25 февраля в Бирмингеме (США, Алабама), однако был отменен из-за положительной пробы поляка, взятой 15 и 16 января — в ней были обнаружены следы метаболитов станозолола.

«Вавжик утверждает, что такого вещества в его организме быть не может даже случайно. По его словам, он берет только проверенные суплименты. Плюс это вещество применяется на сухие мышцы, а у Вавжика-то не такие, — сказал Лапин по телефону. — Мы сегодня в польском антидопинговом агентстве хотим сдать пробы, потому что это вещество долго сидит в организме. Сейчас нужно все выяснить».

«Вскроем пробу Б, хотя обычно она редко показывает другой результат. Но тут другое — все мои ребята знают отношение к допингу. И если кто-то будет пойман, то мы сразу прощаемся, — подчеркнул тренер. — Конечно, каждый говорит, что не употребляет допинг, но на Вавжика я бы подумал в последнюю очередь».