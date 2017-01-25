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https://sport.mail.ru/news/boxing/28545900/
25 января 2017, 12:50 | Бокс | Р-Спорт

Лапин откажется от работы с Вавжиком, если докажут, что боксер принимал допинг

МОСКВА, 25 янв — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Российский тренер Федор Лапин заявил агентству «Р-Спорт», что откажется от работы с поляком Анджеем Вавжиком, если по итогам дополнительного расследования будет доказано применение боксером допинга.

Бой чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе американца Деонтея Уайлдера с Вавжиком должен был пройти 25 февраля в Бирмингеме (США, Алабама), однако был отменен из-за положительной пробы поляка, взятой 15 и 16 января — в ней были обнаружены следы метаболитов станозолола.

«Вавжик утверждает, что такого вещества в его организме быть не может даже случайно. По его словам, он берет только проверенные суплименты. Плюс это вещество применяется на сухие мышцы, а у Вавжика-то не такие, — сказал Лапин по телефону. — Мы сегодня в польском антидопинговом агентстве хотим сдать пробы, потому что это вещество долго сидит в организме. Сейчас нужно все выяснить».

«Вскроем пробу Б, хотя обычно она редко показывает другой результат. Но тут другое — все мои ребята знают отношение к допингу. И если кто-то будет пойман, то мы сразу прощаемся, — подчеркнул тренер. — Конечно, каждый говорит, что не употребляет допинг, но на Вавжика я бы подумал в последнюю очередь».

Собеседник агентства отметил, что на данный момент «важно понять, употреблял (ли Вавжик допинг) или нет, даже случайно». «Если да, то это конец нашим с ним отношениям. Расследование важно для меня, да и для остальных моих ребят. А этот бой с Уайлдером-то второстепенный», — заявил Лапин.
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