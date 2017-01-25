Олжас Саттыбаев: Будем доказывать, что наша школа сильнейшая

— Сейчас сформировалась новая команда «Astana Arlans», в ней есть и старенькие арланы, которые уже выступали в предыдущих сезонах, и новенькие, молодые, но очень перспективные ребята, — говорит Олжас Саттыбаев. — После нового года отдохнули, сейчас проходим сборы в Академии бокса совместно с национальной командой. Как капитан хочу сказать, что ребята готовы, у всех большое желание, стремление, воля. Но мы готовы, тренеры у нас хорошие, так что мы полны сил и энергии.

— В этом сезоне сразу попались весьма непростые соперники — «Russian Boxing Team», «China Dragons», «Uzbek Tigers». Как оцениваете шансы?

— Группа у нас хорошая, и соперники, конечно, сложные. Но надеюсь, что мы покажем себя в лучшем виде. В ребят я верю, команда у нас серьезная. Сезон очень ответственный, соперники сильные — и китайцы, и Россия, и узбеки — все соперники как на подбор. Однако и мы не подарок, хотим доказать, что «Astana Arlans» и казахстанская школа бокса сильнейшие.

— Кто из соперников, по вашему мнению, будет наиболее сложным в группе?

— Сложные они все. У нас конкуренция с узбеками сильна, с российской командой тоже не легко. Да со всеми противниками не просто. Ко всем нужно готовиться по полной, отдаваться и выкладываться полностью. Но никто из нас не может недооценивать противника.

— Однако принципиально важнее, наверное, выяснить отношения с узбекскими боксерами?

— Наверное, да. После Олимпиады особенно. Будем доказывать свое, поэтому на тренировках выкладываемся и на самом деле трудимся. Я вижу, как ребята стремятся, как отрабатывают каждый прием. Мы просматриваем записи выступлений соперников, стараемся узнать их еще лучше. Скоро начнется сезон, и будет видно, насколько хорошо мы готовы.

— «Astana Arlans» с приходом Серика Сапиева начал практику проведения матчевых встреч в рамках WSB в регионах. Насколько эффективна такая практика для вас как для боксера, как для спортсмена?

— Это очень здорово, очень интересно и полезно для молодежи. Да, мне нравится, что матчи проводятся не только в Астане и Алматы. Подрастающее поколение видит уровень наших и иностранных боксеров и, несомненно, с еще большим желанием идет в спортивные залы, потому что своими глазами видит, что наши, казахстанские боксеры представляют страну на высшем уровне. Видно, что для болельщиков и для всех любителей бокса в любом городе, где «Astana Arlans» бились со своими противниками, это большое было событие. Нас всегда очень горячо поддерживают в регионах, а это очень важно для спортсмена, когда идет такая мощная энергия с трибун.

— В каком городе вам наиболее понравился зал по энергетике?

— Я боксировал в Шымкенте, и там было просто потрясающе. Очень мощно поддерживал зал, и атмосфера была самой что ни на есть боевой. Не зря говорят, что дома и стены помогают. Но я уверен, что также нас будут поддерживать в этом году и в Атырау, в Таразе и в Талдыкоргане. «Astana Arlans» расширяет свою географию, и это правильно.