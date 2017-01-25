«Временный» чемпион мира по боксу Бивол 23 февраля проведет бой с австралийцем Берриджем
МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Обладатель титула «временного» чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 79,38 кг россиянин Дмитрий Бивол 23 февраля проведет бой в Перми против австралийца Роберта Берриджа. Об этом ТАСС сообщили организаторы поединка.
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Бивол в последнем поединке 29 ноября прошлого года в Екатеринбурге победил украинца Евгения Махтеенко. Всего в активе 26-летнего серебряного призера Универсиады-2013 и победителя Всемирных игр боевых искусств восемь побед (шесть — нокаутом) и ни одного поражения.
На счету 32-летнего Берриджа 29 побед (21 — нокаутом), пять поражений и одна ничья.
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