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https://sport.mail.ru/news/boxing/28543426/
25 января 2017, 10:16 | Бокс | ТАСС

«Временный» чемпион мира по боксу Бивол 23 февраля проведет бой с австралийцем Берриджем

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Обладатель титула «временного» чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 79,38 кг россиянин Дмитрий Бивол 23 февраля проведет бой в Перми против австралийца Роберта Берриджа. Об этом ТАСС сообщили организаторы поединка.

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Бивол в последнем поединке 29 ноября прошлого года в Екатеринбурге победил украинца Евгения Махтеенко. Всего в активе 26-летнего серебряного призера Универсиады-2013 и победителя Всемирных игр боевых искусств восемь побед (шесть — нокаутом) и ни одного поражения.

На счету 32-летнего Берриджа 29 побед (21 — нокаутом), пять поражений и одна ничья.
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