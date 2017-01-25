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https://sport.mail.ru/news/boxing/28543404/
25 января 2017, 10:08 | Бокс | ИА REGNUM

В Саратове после реконструкции стадион «Сокол» будет работать круглый год

В административном здании стадиона откроют филиал городской центральной школы бокса.

В Саратове на 15 февраля 2017 года запланировано открытие правой части административного здания стадиона «Сокол», где будут расположены городские секции по занятию спортом: по боксу, кикбосингу и тренажерный зал. В будущем будет отремонтировано и левое крыло для занятий легкой атлетикой и аэробикой. Об этом сообщил президент Федерации бокса Саратовской области, депутат регионального парламента Олег Комаров, сообщает ИА REGNUM.

На данный момент ведутся ремонтные работы административного здания спортивного объекта. В перспективе планируется запустить теплоузел, который позволит обогревать футбольное поле с возможностью заниматься здесь спортом круглый год. Вокруг самого поля зимой будет работать каток, он действует уже и сейчас, сообщили в пресс-службе мэрии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, к 2012 году власти Саратова вернули в муниципальную собственность несколько стадионов при участии социально-ответственного бизнеса. Та депутат Саратовской облдумы Сергеей Курихин приобрел стадион «Спартак», а потом подарил его городу.

Стадион «Локомотив» город выкупил за 300 млн рублей, за стадион «Сокол» «не социально-ответственный бизнес» просил 70 млн.
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