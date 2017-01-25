Серик Сапиев: Для завоевания последнего титула Головкину можно пожертвовать какой-то суммой денег и привезти Сондерса в Астану

— Появилась информация, что бой Головкина с Сондерсом может пройти в рамках EXPO-2017 в Астане. Что Вы об этом думаете?

— Вообще наше государство в рамках выставки EXPO-2017 планировало проведение крупных спортивных событий, в том числе поединка Геннадия Головкина. Это вполне реально и вполне осуществимо. Главное, чтобы Сондерс захотел приехать к нам в Казахстан и боксировать здесь. А тут большую роль будут играть финансовые вопросы.

— Сондерс просит за этот бой непомерно большой гонорар. Оправданным ли будет пойти на его условия?

— Трудно сказать. Возможно, и будет. Завоевав последний недостающий пояс, Геннадий принесет большой праздник нашей стране. Будет реклама EXPO-2017. Весь мир следит за Головкиным, соответственно очень большое число людей из разных стран будет знать, что у нас проходит выставка, больше узнают о нашей стране. Многие болельщики Гены наверняка захотят увидеть нашу страну, культуру, нашу выставку. Да, это будет такой имиджевый бой для нашей страны. Если Сондерс не запросит чересчур большую сумму, этот бой в рамках EXPO-2017 принесет большую популярность нашей стране. Но вот на какой доход рассчитывает британец и найдут ли спонсоры столько денег, чтобы оплатить его гонорар и вообще организовать такой бой — это еще вопрос. Пока только разговоры ходят. Если бы уже конкретика была — контракты, договоры… Но мы как наблюдатели ждем решения и надеемся, что этот бой будет проведен в рамках EXPO-2017 в Астане, в Казахстане.

— А на какую максимальную сумму Вы оцениваете Сондерса? Сколько денег имеет смысл ему предложить?

— 5 миллионов долларов дать — он может и согласиться. Сколько же тогда должен получить Геннадий? Возможно, изначально планировалось распределение гонораров 60/40 или 70/30 в пользу Геннадия. Но у Сондерса последний пояс, которого не хватает Головкину, чтобы стать абсолютным чемпионом мира в среднем дивизионе. Поэтому я считаю, что Сондерсу нужно предложить условия распределения гонораров 50/50. Тогда Геннадий тоже получит 5 миллионов, и это будут нормальные условия. Для завоевания последнего титула, если Гена просит больше, можно и пожертвовать какой-то определенной суммой денег, чуть-чуть уступить и привезти Сондерса в Астану.