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25 января 2017, 9:25 | Бокс | Sports.kz

Стал известен новый капитан сборной Казахстана

Посовещавшись, тренерский штаб сборной Казахстана во главе с Мырзагали Айтжановым принял решение о присвоении этого высокого статуса двукратному серебряному призеру Олимпийских Игр Адильбеку Ниязымбетову.

Посовещавшись тренерский штаб сборной Казахстана во главе с Мырзагали Айтжановым принял решение о присвоении этого высокого статуса двукратному серебряному призеру Олимпийских Игр Адильбеку Ниязымбетову. Увеличить
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Ранее функции капитана сборной исполнял Данияр Елеусинов, ставший олимпийским чемпионом в Рио-де-Жанейро.

Адильбек Ниязымбетов — один из самых титулованных казахстанских боксеров в истории. Помимо двух серебряных наград Олимпиад, на его счету победы на чемпионатах Азии и Азиатских Игр, является неоднократным финалистом чемпионата мира, победителем нескольких чемпионатов Казахстана и ряда международных турниров.

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