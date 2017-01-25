Стал известен новый капитан сборной Казахстана
Посовещавшись, тренерский штаб сборной Казахстана во главе с Мырзагали Айтжановым принял решение о присвоении этого высокого статуса двукратному серебряному призеру Олимпийских Игр Адильбеку Ниязымбетову.
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Ранее функции капитана сборной исполнял Данияр Елеусинов, ставший олимпийским чемпионом в
Адильбек Ниязымбетов — один из самых титулованных казахстанских боксеров в истории. Помимо двух серебряных наград Олимпиад, на его счету победы на чемпионатах Азии и Азиатских Игр, является неоднократным финалистом чемпионата мира, победителем нескольких чемпионатов Казахстана и ряда международных турниров.
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