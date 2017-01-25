Стал известен новый капитан сборной Казахстана

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Ранее функции капитана сборной исполнял Данияр Елеусинов, ставший олимпийским чемпионом в Рио-де-Жанейро.



Адильбек Ниязымбетов — один из самых титулованных казахстанских боксеров в истории. Помимо двух серебряных наград Олимпиад, на его счету победы на чемпионатах Азии и Азиатских Игр, является неоднократным финалистом чемпионата мира, победителем нескольких чемпионатов Казахстана и ряда международных турниров.