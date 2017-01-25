Казахстанца Джукембаева назвали одним из самых многообещающих боксеров в полусреднем весе

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Свой следующий бой 25-летний Джукембаев проведет 28 января в канадском Монреале. Его соперником будет 23-летний мексиканец Давид Рангел (12−4, 8 КО).

«Казахстанец Батыр Джукембаев стремительно взбирается по рейтингам и является одним из самых многообещающих боксеров в своем дивизионе. Несмотря на юный возраст, Рангел выносливый и опытный соперник, который дрался за юниорский пояс WBC и титул WBC Fecombox (для представителей Латинской Америки). Джукембаеву нужен методичный и умный подход, чтобы и дальше оставаться непобежденным», — говорится в заметке.

Также в рамках этого вечера бокса выступит еще один казахстанец 25-летний Абылайхан Хусаинов (4−0, 3 КО), которому будет противостоять мексиканец Оскар Мехия (8−1, 3 КО). Портал Fightfan.com отметил, что Хусаинов уже стал «любимцем публики из-за своей разрушительной силы ударов».

Добавим, что Джукембаев в своей профессиональной карьере выступал только в Канаде. По итогам 2016 года канадский журнал «12 раундов» назвал казахстанца лучшим проспектом.