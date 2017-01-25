Джейкобс: Головкин за счет давления морально и физически ломает соперников. Но у меня есть, что ему противопоставить

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«Сейчас я живу своей мечтой, потому что моя мечта достичь такой высоты в моей карьере становится реальностью, тогда как другие боксеры проводят всю свою карьеру, так и не став чемпионами и не боксируя в боях такого масштаба. Все мои испытания и невзгоды в ринге и за его пределами сформировали меня как бойца и того человека, кем я являюсь сегодня. Когда вы сталкиваетесь со смертью, вы меняетесь как личность, и я просто благодарен за положительный исход и хочу использовать это для того, чтобы вдохновлять других.

Вирджил Хантер дал нам возможность тренироваться в его зале, что позволит нам проделать хорошую работу вместе с действующими и экс-чемпионами, которые там тренируются. Мы подумали, что тренировки с другими элитными бойцами — это отличная идея, и мы высоко оценим любую помощь с их стороны, которая поможет нам лучше подготовиться к 18 марта. Но, в конечном счете, мы с моей командой разработаем великолепную стратегию, основанную на усердной работе, чтобы побить Головкина.

Я отдаю должное Головкину. Он применяет большое давление, которое морально и физически истощает и изнуряет бойцов, ломает их, прежде чем он впечатляюще их убирает. В отличие от тех, с кем он встречался ранее, у меня есть идеальная стратегия и стиль, наряду с габаритами и силой, чтобы справиться с тем, что он противопоставит.

Я ожидаю прекрасного тренировочного лагеря, чтобы прийти в наилучшую форму. Не думаю, что в день боя будет что-то, чего я не смогу сделать в этом квадратном ринге, — рассказал Джейкобс в интервью RingTV.

Напомним, бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. В США он будет показан телеканалом HBO по системе PPV.

Ранее стало известно в андеркарт этого вечера бокса был добавлен еще один бой.