Джейкобс: Головкин за счет давления морально и физически ломает соперников. Но у меня есть, что ему противопоставить
Обладатель пояса «регулярного» чемпиона мира по версии WBA в среднем весе американский боксер Дэниэл Джейкобс (32−1, 29 КО) заявил, что подготовил идеальный план на предстоящий бой с чемпионом WBA (Super), IBO, WBC и IBF в этой же категории казахстанцем Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО).
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Сейчас я живу своей мечтой, потому что моя мечта достичь такой высоты в моей карьере становится реальностью, тогда как другие боксеры проводят всю свою карьеру, так и не став чемпионами и не боксируя в боях такого масштаба. Все мои испытания и невзгоды в ринге и за его пределами сформировали меня как бойца и того человека, кем я являюсь сегодня. Когда вы сталкиваетесь со смертью, вы меняетесь как личность, и я просто благодарен за положительный исход и хочу использовать это для того, чтобы вдохновлять других.
Вирджил Хантер дал нам возможность тренироваться в его зале, что позволит нам проделать хорошую работу вместе с действующими и
Я отдаю должное Головкину. Он применяет большое давление, которое морально и физически истощает и изнуряет бойцов, ломает их, прежде чем он впечатляюще их убирает. В отличие от тех, с кем он встречался ранее, у меня есть идеальная стратегия и стиль, наряду с габаритами и силой, чтобы справиться с тем, что он противопоставит.
Я ожидаю прекрасного тренировочного лагеря, чтобы прийти в наилучшую форму. Не думаю, что в день боя будет
Напомним, бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта в
Ранее стало известно в андеркарт этого вечера бокса был добавлен еще один бой.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter