СМИ раскрыли имя следующего соперника Сондерса и дату боя

Ранее Сондерс и его промоутер Фрэнк Уоррен заявили, что объявят о «большом бое» на следующей неделе и что он будет титульным. Британец уточнил, поединок пройдет не на территории Великобритании или США.

Позже появилась информация, что Сондерс согласовал условия боя с непобежденным чемпионом WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО). Отмечалось, что он состоится летом в рамках EXPO-2017 в Астане. В пресс-службе выставки рассказали, что они ведут переговоры по этому поединку.

Однако, согласно источнику Boxing Kingdom, следующим соперником Сондерса будет не Головкин. Британец действительно отправится за границу, а именно в Макао, где 6 мая встретится на ринге с олимпийским чемпионом Лондона-2012 японцем Ретой Муратой. В активе последнего 12 побед в 12 боях на профи-ринге, из которых девять он закончил досрочно.

После этого Сондерс планирует провести бой с первым номером рейтинга WBO в среднем весе грузином Автандилом Хурцидзе (32−2−2, 21 КО). Имя Головкина источник даже не упоминает.

При этом сам Головкин не раз говорил, что заинтересован в поединке с Сондерсом, так как британец владеет поясом WBO, которого не хватает казахстанцу для объединения всех титулов в среднем весе.